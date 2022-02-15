Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание Госдумы РФ 15 февраля.



В голосовании приняло участие 368 депутатов. Проект поддержал 351 парламентарий, 16 депутатов высказались против, один воздержался.



Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что проект постановления будет немедленно направлен президенту РФ.

Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.