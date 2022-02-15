Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР"
Госдума РФ приняла проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание Госдумы РФ 15 февраля.
В голосовании приняло участие 368 депутатов. Проект поддержал 351 парламентарий, 16 депутатов высказались против, один воздержался.
Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что проект постановления будет немедленно направлен президенту РФ.
- Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
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