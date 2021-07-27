Госдолг Украины в июне вырос на $ 1 млрд

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.



Согласно сообщению, по состоянию на 30 июня 2021 государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2500000000000 грн или $ 92500000000 в эквиваленте. В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг - 1400000000000 грн ($ 54300000000 в эквиваленте), или 58,7% общей суммы, а внутренний - более 1 трлн грн ($ 38200000000 в эквиваленте) или 41,3 % от общей суммы.



Кроме того, государственный долг составлял 2200000000000 грн или $ 81900000000. Государственный внешний долг составлял 1200000000000 грн, а государственный внутренний долг - более 1 трлн грн или $ 36800000000 в эквиваленте.



По данным Минфина, гарантированный государством долг Украины на конец июня составил 289 500 000 000 грн или $ 10700000000, в том числе гарантированный государством долг - 253 млрд грн или $ 9300000000, гарантированный государством внутренний долг - 36500000000 грн или $ 1, 3 млрд.

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