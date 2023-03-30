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Госдепартамент США: украинские СМИ лишь "частично свободны"

30 мартa, 2023 четверг
12:59
Мир про Украину

Молодая украинская демократия борется против российских оккупантов и одновременно сталкивается с внутренними угрозами, прежде всего касающимися свободы слова. Все больше сигналов свидетельствуют о проблемах в этой сфере, поэтому украинские СМИ лишь "частично свободны"

К такому выводу пришли американские эксперты, говорится в ежегодном докладе по соблюдению прав человека Государственного департамента США.

Гарантированная Конституцией Украины свобода слова и печати была ограничена после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор власти блокируют публикации, которые считают угрозой национальной безопасности, но в список попали и оппозиционные телеканалы, уже много лет работающие в Украине, говорится в документе.

В то же время в Госдепе назвали недостаточным уровень расследования нападений на украинских журналистов.

В американском правительстве считают, что стартовавший весной 2022 года общенациональный телемарафон "Единые новости" может усилить контроль правительства над вещанием. Такие же мнения в течение года озвучивали некоторые политики и эксперты, говорится в документе.

Оппозиционные телеканалы "5 канал", "Прямой" и "Еспресо" были лишены права участвовать в марафоне. Власти ввели правило, позволяющее удалять медиа с национальных цифровых эфирных частот, если вещатель отказывался сокращать трансляцию собственного контента до менее 12 часов. Это своеобразная цензура, и вышеупомянутые каналы были наказаны – теперь они работают только в интернете, заявили в американском правительстве.

Также здесь считают, что общественный вещатель тоже под давлением, поскольку власть требует от него координации и поддержки государственной политики.

"Местные ячейки общественного вещателя утверждали, что высокопоставленные представители Офиса президента и других государственных органов лоббировали наблюдательный совет вещателя для поддержки отобранных кандидатов на ключевые руководящие должности", - говорится в докладе Госдепа.

Авторы документа отметили, что, по информации представителей украинской оппозиции, единый марафон имеет признаки не только цензуры, но и коррупции. В частности, осенью прошлого года журналисты независимого издания Bihus.Info выяснили , что новостной блок для телемарафона продюсировала компания "Кинокит", связанная с заместителем руководителя Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко.

Это прямое вмешательство властей в редакционную политику СМИ, подчеркнули в докладе Госдепа.

Также в американском правительстве считают, что есть много вопросов по поводу того, куда идут деньги налогоплательщиков, которые власти выделяют на финансирование государственных СМИ. По данным Цензор.НЕТ, в марте украинское правительство выделило телеканалам олигархов Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа эквивалент 5 миллионов фунтов стерлингов для производства контента для государственного телеканала FreeДом.

В общей сложности на канал, который с начала войны очень ограничил вещание и возможности донести позицию украинского государства, уже выделено 9 миллионов фунтов стерлингов, говорится в докладе.

Также американские чиновники полагают, что украинское правительство может пытаться взять под контроль всю информацию, связанную с освещением боевых действий. В докладе упомянули ситуацию с украинским военным, командиром батальона с позывным Купол, которого понизили в должности после интервью The Washington Post . В нем он выразил свое мнение о ситуации на передовой.

Отметили в Госдепе США и то, что недавно лицензию на вещание получил еще один государственный телеканал — Министерства обороны, который будет называться ArmyTV. Со ссылкой на слова народного депутата Гео Лероса авторы доклада указывают на вероятность того, что причиной создания нового медиа может быть то, что власти хотят иметь СМИ с эксклюзивными правами на освещение войны, куда можно будет приглашать "только тех героев, которые будут ее хвалить, чтобы была полная цензура".

Авторы доклада отметили, что Украина стремится вступить в Евросоюз по сокращенной процедуре: "ЕС уделяет большое внимание положению дел с демократией и свободой слова. Украина должна показать не на словах, а на деле, что твердо стоит на демократических началах, и даже война не может быть оправданием авторитарных проявлений".

Ранее сообщалось о том, что согласно ежегодному отчету правозащитной организации Freedom House Украина заняла 59-е место в мире из 100 и получила статус "частично свободной" по уровню свободы интернета, потеряв три строчки в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Свободу интернета в стране подорвало полномасштабное вторжение российских войск в феврале 2022 года, говорится в отчете.

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