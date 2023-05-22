Об этом пишет "Европейская правда", со ссылкой на своего корреспондента.

"Президент очень четко дал понять, что мы начнем обучение украинских военных пилотированию F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами по предоставлению Украине истребителей F-16. Я не могу объявить, когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят. Но это является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", – сказал спикер.

Миллер отметил, что США и союзники выступают против использования самолетов по территории России, однако напомнил, что эту войну начала именно РФ, и что она первой напала на украинские территории.

"Поэтому именно Украина должна решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но именно Россия является агрессором в этой войне", – сказал спикер.