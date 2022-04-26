Госдепартамент США подтвердил возвращение части американских дипломатов во Львов
Заместитель главы миссии Посольства США в Украине и члены команды посольства отправились во Львов во вторник, 26 апреля
Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Выступая на брифинге Госдепартамента, Прайс сказал, что команда посольства "провела встречу с собеседниками Министерства иностранных дел Украины".
"Сегодняшнее путешествие было первым шагом перед более регулярными поездками в ближайшем будущем", — сказал он, отметив, что сейчас такие встречи носят временный характер.
"Мы ускоряем подготовку к скорейшему возобновлению работы посольства в Киеве", – продолжил Прайс.
Он сказал, что Госдепартамент "постоянно оценивает и переоценивает ситуацию с безопасностью, чтобы как можно быстрее возобновить деятельность посольства, чтобы содействовать нашей поддержке правительства и народа Украины, когда они мужественно защищают свою страну".
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