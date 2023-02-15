Госдепартамент США подтвердил подготовку помощи Украине на $9,9 млрд
США планируют в ближайшие месяцы выделить Украине пакет помощи в $9,9 млрд
Об этом заявила глава департамента международного содействия Госдепартамента США Дафна Рэнд, передает РБК-Украина.
"США предоставили $13 млрд бюджетной поддержки правительству Украины, и, работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить $9,9 млрд", - сказала Рэнд.
Чиновница Госдепартамента также отметила, что США готовы и дальше сотрудничать с правительством Украины и при необходимости оказывать дополнительную бюджетную поддержку.
Ранее издание Sky News сообщило со ссылкой на американских чиновников, что США готовят пакет помощи на $10 млрд для поддержки правительства Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ.
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