Об этом заявила глава департамента международного содействия Госдепартамента США Дафна Рэнд, передает РБК-Украина.

"США предоставили $13 млрд бюджетной поддержки правительству Украины, и, работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить $9,9 млрд", - сказала Рэнд.

Чиновница Госдепартамента также отметила, что США готовы и дальше сотрудничать с правительством Украины и при необходимости оказывать дополнительную бюджетную поддержку.

Ранее издание Sky News сообщило со ссылкой на американских чиновников, что США готовят пакет помощи на $10 млрд для поддержки правительства Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ.