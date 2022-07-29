Об этом сообщает Reuters .

По данным издания, о предоставлении усовершенствованного истребителя-невидимки начали договариваться после того, как канцлер Германии Олаф Шольц пообещал модернизировать бундесвер на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В четверг, 28 июля, агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности сообщило Конгрессу США о возможной продаже вооружений.

В то же время, одобрение государственным департаментом возможности продажи вооружений не означает подписания контракта или завершения переговоров.

В марте Германия заявила, что закупит 35 американских истребителей F-35, чтобы заменить свои устаревшие Tornado.

22 июля СМИ сообщили, что Пентагон изучает перспективы поставок Украине в боевые самолеты тактической авиации.

25 июля в Словакии заявили о готовности обсуждать передачу Украине 11 истребителей МиГ-29 . Словакия рассчитывает, что с начала сентября ее небо закроют польские и чешские самолеты.

27 июля военно-воздушные силы США направили из Аляски шесть истребителей пятого поколения F-22 Raptor в Польшу в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Альянса.

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