Госдепартамент США одобрил возможность продажи Германии истребителей F-35 и боеприпасов на $8,4 млрд, - Reuters
Государственный департамент США одобрил потенциальное соглашение по продаже Германии истребителей F-35, боеприпасов и оборудования на около $8,4 млрд
Об этом сообщает Reuters .
По данным издания, о предоставлении усовершенствованного истребителя-невидимки начали договариваться после того, как канцлер Германии Олаф Шольц пообещал модернизировать бундесвер на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
В четверг, 28 июля, агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности сообщило Конгрессу США о возможной продаже вооружений.
В то же время, одобрение государственным департаментом возможности продажи вооружений не означает подписания контракта или завершения переговоров.
В марте Германия заявила, что закупит 35 американских истребителей F-35, чтобы заменить свои устаревшие Tornado.
22 июля СМИ сообщили, что Пентагон изучает перспективы поставок Украине в боевые самолеты тактической авиации.
25 июля в Словакии заявили о готовности обсуждать передачу Украине 11 истребителей МиГ-29 . Словакия рассчитывает, что с начала сентября ее небо закроют польские и чешские самолеты.
27 июля военно-воздушные силы США направили из Аляски шесть истребителей пятого поколения F-22 Raptor в Польшу в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Альянса.
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