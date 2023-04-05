Об этом говорится в заявлении государственного департамента США после встречи в Брюсселе госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны Соединенных Штатов сотрудничества Украина-НАТО, а также долгосрочную приверженность развитию обороноспособности Украины и возможностям сдерживания", - говорится в заявлении дипломатов Америки.

В госдепе добавили, что Блинкен и Кулеба обсудили, в частности, дальнейшую военную помощь Вашингтона Киеву.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущего Украины как сильной, независимой и демократической страны", - добавили дипломаты.