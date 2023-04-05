Госдеп: В США видят будущее Украины как сильной и независимой демократии
Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине в борьбе с агрессией РФ и видят будущее Украины как сильного, независимого и демократического государства
Об этом говорится в заявлении государственного департамента США после встречи в Брюсселе госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны Соединенных Штатов сотрудничества Украина-НАТО, а также долгосрочную приверженность развитию обороноспособности Украины и возможностям сдерживания", - говорится в заявлении дипломатов Америки.
В госдепе добавили, что Блинкен и Кулеба обсудили, в частности, дальнейшую военную помощь Вашингтона Киеву.
"Госсекретарь подчеркнул важность будущего Украины как сильной, независимой и демократической страны", - добавили дипломаты.
- 4 апреля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 2,6 млрд долларов, содержащем дополнительные боеприпасы для HIMARS, ЗРК Patriot и артиллерийские снаряды.
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