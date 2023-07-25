Госдеп уточнил, какую площадь Украины удалось освободить от оккупации РФ

Такую оценку озвучил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Если считать включая Крым, то Украина вернула около 45% своей территории", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу уточнить заявление госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу.

В то же время Миллер отметил, что в контексте отвоевания захваченных вооруженным путем украинских земель после 2014 года, без учета Крыма, ВСУ освободили около 61% территорий.

"Итак, Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые Россия временно оккупировала", - подчеркнул представитель Госдепа.