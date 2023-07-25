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Госдеп уточнил, какую площадь Украины удалось освободить от оккупации РФ

25 июля, 2023 вторник
02:38
Война с Россией

Украина вернула около 45% собственных территорий, временно оккупированных российскими захватчиками, если при этом учитывать Крымский полуостров, без него – более 60%

Такую оценку озвучил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Если считать включая Крым, то Украина вернула около 45% своей территории", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу уточнить заявление госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу.

В то же время Миллер отметил, что в контексте отвоевания захваченных вооруженным путем украинских земель после 2014 года, без учета Крыма, ВСУ освободили около 61% территорий.

"Итак, Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые Россия временно оккупировала", - подчеркнул представитель Госдепа.

  • Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Украина вернула около 50% временно оккупированных земель.
оккупированные территории
США
Контрнаступление ЗСУ
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