Госдеп: Украина не ищет конфликта с РФ, это пропаганда и дезинформация

Об этом она сказала на брифинге по итогам заседания Совета Россия - НАТО, передает РБК-Украина.



"Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат у границы с Украиной. Москва придерживается все более агрессивной риторики, распространяя дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликт, а не Россия. Это неправда", - сообщила Венди Шерман.



Она подчеркнула, что это РФ напала на Украину в 2014 году.



"Это Россия продолжает разжигать войну на Востоке Украины, которая стоила уже около 14 тысяч жизней", - отметила Венди Шерман.

Напомним, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США не позволят закрыть двери в НАТО для новых стран и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО без участия Киева.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал переговоры РФ и НАТО сложными и заявил, что остались серьезные разногласия по Украине.

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