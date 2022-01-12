Госдеп: Украина не ищет конфликта с РФ, это пропаганда и дезинформация
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Украина не стремится к конфликту с Россией
Об этом она сказала на брифинге по итогам заседания Совета Россия - НАТО, передает РБК-Украина.
"Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат у границы с Украиной. Москва придерживается все более агрессивной риторики, распространяя дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликт, а не Россия. Это неправда", - сообщила Венди Шерман.
Она подчеркнула, что это РФ напала на Украину в 2014 году.
"Это Россия продолжает разжигать войну на Востоке Украины, которая стоила уже около 14 тысяч жизней", - отметила Венди Шерман.
- Напомним, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США не позволят закрыть двери в НАТО для новых стран и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО без участия Киева.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал переговоры РФ и НАТО сложными и заявил, что остались серьезные разногласия по Украине.
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