Об этом говорится в заявлении госдепа США.

"Несоблюдение Россией условий Договора о стратегических наступательных вооружениях и ее заявление о приостановлении в нем участия является неудачным и безответственным шагом, а еще юридически недействительным. В результате Россия все равно связана своими обязанностями по договору. США готовы к конструктивному сотрудничеству", – заявили в госдепе.

В ведомстве отметили, что уклонение России от выполнения условий соглашения очевидно: Москва всячески избегает проведения проверок и инспекций, разрешающих контролировать мировую ядерную стабильность. Кроме того, российская сторона отказывается от встреч с американскими специалистами и игнорирует просьбу предоставить информацию о состоянии ее ядерных сил.

Такие шаги могут угрожать не только существованию самого Договора, но и мировой безопасности, считают в США. К тому же, обвинение России в несоблюдении обязательств Соединенными Штатами "является попыткой отвлечь внимание от собственных действий".

Отмечается, что российские инспекторы имеют необходимые визы, российские самолеты, определенные договором, имеют подходящие воздушные маршруты для транспортировки инспекторов в Соединенные Штаты, инспекторы также могут использовать коммерческие авиаперевозки, чтобы добраться до территории США, и нет никаких санкций, мешающих России в полной мере осуществлять свои права на проверку.

"Мы готовы к взаимодействию – это элемент ядерной стабильности. Никаких правовых оснований для приостановки действия договора нет", - заявили в США.

Справочно. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении ядерных вооружений.