Госдеп США: Заявленная Россией приостановка участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях юридически недействительна
Приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях не имеет юридических оснований, а является безответственным шагом. Поэтому обязательства российской стороны по договору сохраняются
Об этом говорится в заявлении госдепа США.
"Несоблюдение Россией условий Договора о стратегических наступательных вооружениях и ее заявление о приостановлении в нем участия является неудачным и безответственным шагом, а еще юридически недействительным. В результате Россия все равно связана своими обязанностями по договору. США готовы к конструктивному сотрудничеству", – заявили в госдепе.
В ведомстве отметили, что уклонение России от выполнения условий соглашения очевидно: Москва всячески избегает проведения проверок и инспекций, разрешающих контролировать мировую ядерную стабильность. Кроме того, российская сторона отказывается от встреч с американскими специалистами и игнорирует просьбу предоставить информацию о состоянии ее ядерных сил.
Такие шаги могут угрожать не только существованию самого Договора, но и мировой безопасности, считают в США. К тому же, обвинение России в несоблюдении обязательств Соединенными Штатами "является попыткой отвлечь внимание от собственных действий".
Отмечается, что российские инспекторы имеют необходимые визы, российские самолеты, определенные договором, имеют подходящие воздушные маршруты для транспортировки инспекторов в Соединенные Штаты, инспекторы также могут использовать коммерческие авиаперевозки, чтобы добраться до территории США, и нет никаких санкций, мешающих России в полной мере осуществлять свои права на проверку.
"Мы готовы к взаимодействию – это элемент ядерной стабильности. Никаких правовых оснований для приостановки действия договора нет", - заявили в США.
Справочно. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении ядерных вооружений.
- 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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