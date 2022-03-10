Госдеп США заявил, что Россия распространяет ложь о создании биологического оружия в Украине
Кремль распространяет откровенную ложь, что Соединенные Штаты и Украина ведут деятельность по созданию химического и биологического оружия в Украине
Об этом рассказал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
"Эта российская дезинформация – полная чушь, и Россия не впервые придумывает подобные ошибочные утверждения против другой страны. Кроме того, эти утверждения были окончательно и неоднократно опровергнуты в течение многих лет", – рассказал пресс-секретарь Госдепа.
Прайс подчеркнул, что Россия придумывает ложные поводы, пытаясь оправдать свои ужасающие действия в Украине. Он также отметил, что США не владеют и не управляют химическими или биологическими лабораториями в Украине, они полностью выполняют свои обязательства по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия.
Заметим, что у РФ есть опыт обвинения Запада в тех же преступлениях, которые она сама совершает.
"Такая тактика является очевидным приемом России, чтобы попытаться оправдать дальнейшие умышленные, неспровоцированные и неоправданные нападения на Украину. Мы полностью ожидаем, что Россия будет продолжать удваивать подобные заявления, выдвигая новые необоснованные обвинения", – добавил Нед Прайс.
- Напомним, США обвиняет Россию в намерении применить химическое оружие в Украине.
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