Госдеп США: во время визита Блинкена в Китай "война РФ против Украины будет в повестке дня"
Во время поездки госсекретаря США Этони Блинкена в Китай, которая должна состояться в начале следующего года, стороны будут обсуждать войну РФ против Украины
Об этом заявил во время брифинга в понедельник,19 декабря, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Укринформ.
"Когда госсекретарь отправится в Пекин, что, как мы ожидаем, состоится в какой-то момент в начале следующего года, война России против Украины будет в повестке дня", - сказал он.
По его словам, Китай хоть и заявляет о нейтралитете в этом конфликте, но поддерживает тесные связи с Россией. Он напомнил, что США предостерегли Пекин от предоставления России военной помощи, чтобы от содействия в уклонении от санкций.
"Мы очень внимательно следим за деятельностью Пекина в этой конкретной сфере", – отметил Прайс.
США также надеются, что КНР использует свое влияние на Россию, чтобы помочь положить конец "этой жестокой войне".
По словам спикера, Соединенные Штаты и другие страны ожидают, что КНР как член Совета Безопасности ООН "действительно верит и фактически придерживается принципов, которые были в основе внешней политики Китая на протяжении десятилетий, - независимость, территориальная целостность, суверенитет".
"Это то, что КНР вроде бы последовательно отстаивает в рамках системы ООН и международной системы в целом - и страны по всему миру хотят это увидеть", - сказал Прайс.
- Напомним, накануне стало известно, что РФ и Китай объявили о проведении совместных военно-морских учений с 21 по 27 декабря.
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