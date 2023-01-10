Об этом сказал представитель государственного департамента США Нед Прайс во время видеобрифинга, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что украинские военные продемонстрировали свою устойчивость, являющуюся одним из видов динамики войны.

Более широкая динамика заключается в том, что на украинской территории находятся тысячи российских военных и в этой ситуации Америка хочет помочь Украине изменить положение дел, сказал Прайс.

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"Конечно, это та динамика, которую мы стремимся изменить путем предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", - подчеркнул Прайс и добавил, что Вашингтон предоставит БМП и системы ПВО Украине.

6 января Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки Украины в сфере обороны на сумму свыше $3 млрд, который содержит, в частности, боевые машины пехоты Bradley.

Накануне стало известно, что Пентагон заказал у производителя для Украины 14 противодроновых систем VAMPIRE, которые должны поступить до конца года.

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