Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс.



Прайс в частности сказал, что e правительства США нет более важных приоритетов, чем безопасность и здоровье граждан за границей.



"Мы серьезно подходим к нашей ответственности и сообщаем гражданам США о возможных опасных событиях на пути их путешествия или места жительства за границей", — сказал спикер Госдепа США.

"В последние недели у нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно выискивали и задерживали граждан США в Украине и России. Мы также и слышали, как Путин презрительно относится к свободе слова и равенству прав всех людей", — предупредил Прайс.



"Считаем, что российские силовики как в России, так и в Украине будут и дальше пытаться задерживать американцев по признаку их гражданства. Мы еще раз повторяем, что граждане США в России и Украине должны учитывать это и покинуть территорию этих стран немедленно", — подытожил спикер Госдепа.



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