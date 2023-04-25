Госдеп США сообщил о договоренностях о временном прекращении огня в Судане
В Судане при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня с севера понедельника в течение трех следующих суток
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает NBC.
Согласно его заявлению, армия Судана и Силы быстрого реагирования (СШР) договорились о прекращении огня с полуночи понедельника.
"Чтобы поддержать крепкое прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий", - сказал Блинкен.
СШР подтвердили свое согласие на прекращение огня и заявили, что поддерживают суданский народ и "стремятся реализовать его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона".
"Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия", - говорится в заявлении группировки.
- Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.
- Позже стало известно, что по состоянию на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- 23 апреля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
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