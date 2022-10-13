Госдеп США сообщил о гибели гражданина Штатов на Донбассе
Гражданин Соединенных Штатов Америки недавно погиб в восточной части Донбасса, причины его смерти и имя пока не раскрывают
Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера Госдепа США.
"Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю необходимую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить", - сказал он.
Отмечается, что Госдеп не указал способ смерти, личность американца тоже не освещается. Известно, что военный погиб в восточной части Донбасса.
- 21 сентября российские власти передали Саудовской Аравии 10 пленных в Украине иностранцев. Посредником в этих переговорах был саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман. Он напрямую общался с Кремлем и украинской стороной.
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