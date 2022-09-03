Госдеп США согласовал продажу оружия Тайваню более чем на $1 млрд
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваня военной техники на сумму $1,1 млрд
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
Пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух". В частности, это ракеты Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму около 85,6 млн. долларов, ракеты Harpoon и сопутствующее оборудование на сумму около 355 млн. долларов. Также речь идет о поддержке тайваньской программы радаров наблюдения и сопутствующем оборудовании на около 665,4 млн долларов.
- Пакет был объявлен после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня. О нем стало известно в конце августа.
- Эксперты отмечают, что Китай использует военные учения для имитации атак на корабли США.
- Также Байден просит конгресс США предоставить дополнительные $13,7 млрд для Украины.
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