Госдеп США согласовал продажу оружия Тайваню более чем на $1 млрд

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух". В частности, это ракеты Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму около 85,6 млн. долларов, ракеты Harpoon и сопутствующее оборудование на сумму около 355 млн. долларов. Также речь идет о поддержке тайваньской программы радаров наблюдения и сопутствующем оборудовании на около 665,4 млн долларов.

Пакет был объявлен после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня. О нем стало известно в конце августа.

Эксперты отмечают, что Китай использует военные учения для имитации атак на корабли США.

Также Байден просит конгресс США предоставить дополнительные $13,7 млрд для Украины.

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