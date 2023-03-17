Госдеп США согласовал продажу 800 ракет Hellfire для Польши

Об этом сообщает Польское радио .

Издание пишет, что Польша подала заявку на 800 ракет Hellfire, четыре обучающие ракеты М36 и техническую поддержку. США согласно контракту должны продать Польше запчасти. Также договор предусматривает ремонт, возврат, хранение и другие связанные элементы материально-технического и программного обеспечения.

Главным подрядчиком будет выступать корпорация Lockheed Martin из Орландо, штат Флорида. Издание отмечает, что известные предложения по офсетным соглашениям в связи с этой продажей не зафиксированы.

Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США, подчиняющееся Пентагону, подчеркнуло, что продажа этого вооружения Польше будет отвечать целям польских военных по модернизации возможностей армии. В то же время, эта продажа увеличит взаимосовместимость с США и другими союзниками.

AGM-114R2 - один из новейших вариантов высокоточных противотанковых ракет Hellfire, выпущенный в 2012 году.