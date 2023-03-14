Госдеп США считает, что Лукашенко уехал в Иран в интересах России
Визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Тегеран проходит, в том числе в интересах Кремля, с целью углубления сотрудничества между Ираном и РФ
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина.
"Что касается визита Лукашенко в Иран, то мы рассматриваем это как еще большее углубление отношений между Ираном и Россией", - подчеркнул Прайс.
По словам представителя Госдепартамента США, отношения Москвы и Тегерана давно вызывают обеспокоенность, в частности, в сфере военного сотрудничества между двумя странами. В то же время США беспокоят связи режима Лукашенко с Кремлем, в частности, его желание уступить Россию суверенитет собственного государства.
Пресссекретарь Госдепа также заявил, что в Белом доме внимательно следят за развитием отношений РФ и Ирана, а также результатами визита Лукашенко в Тегеран.
- Напомним, 12 марта Александр Лукашенко начал двухдневный визит в Иран. Самопровозглашенный президент Беларуси и лидер Ирана Эбрахим Раиси подписали дорожную карту о сотрудничестве между странами.
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