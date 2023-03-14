Госдеп США считает, что Лукашенко уехал в Иран в интересах России

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина.

"Что касается визита Лукашенко в Иран, то мы рассматриваем это как еще большее углубление отношений между Ираном и Россией", - подчеркнул Прайс.

По словам представителя Госдепартамента США, отношения Москвы и Тегерана давно вызывают обеспокоенность, в частности, в сфере военного сотрудничества между двумя странами. В то же время США беспокоят связи режима Лукашенко с Кремлем, в частности, его желание уступить Россию суверенитет собственного государства.

Пресссекретарь Госдепа также заявил, что в Белом доме внимательно следят за развитием отношений РФ и Ирана, а также результатами визита Лукашенко в Тегеран.