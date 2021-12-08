Госдеп США: Путин стремится возродить СССР и войти в историю
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что президент РФ Владимир Путин видит свое назначение в возрождении Советского Союза
Об этом она заявила после видеопереговоров президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина.
Нуланд отметила, что Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону влияния и стремится войти в историю, воссоздав СССР.
"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит доволен съеденным или он решит пойти дальше?", - подчеркнула она.
По словам представительницы Госдепа, Путин недооценивает США и европейских союзников, готовых противостоять агрессии РФ.
"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", - добавила она.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Глава РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".
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