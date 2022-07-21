Госдеп США прокомментировал заявления Лаврова о новых попытках аннексии
Представитель Госдепартамента США Нед Прейс отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что "военные задачи России выходят за пределы Донбасса". Он сказал, что такие заявления не останутся безнаказанными
Об этом пишет Reuters.
"Опять же мы четко заявили, что силовая аннексия была бы грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим этому остаться без возражений. Мы не позволим этому остаться безнаказанным", - сказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.
Издание отмечает, что Россия аннексировала Крым в 2014 году и поддерживает "ДНР" и "ЛНР".
Ранее Соединенные Штаты заявили, что видят признаки того, что Россия готовится официально аннексировать территорию, которую она захватила в Украине, и пообещали, что будут противодействовать аннексии.
- 20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.
- Министр иностранных дел Украины призвал мир усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Киеву.
- Министр обороны США считает , что министр иностранных дел РФ подтвердил желание Путина захватить больше украинских территорий.
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