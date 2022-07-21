Госдеп США прокомментировал заявления Лаврова о новых попытках аннексии

Об этом пишет Reuters.

"Опять же мы четко заявили, что силовая аннексия была бы грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим этому остаться без возражений. Мы не позволим этому остаться безнаказанным", - сказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.

Издание отмечает, что Россия аннексировала Крым в 2014 году и поддерживает "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Соединенные Штаты заявили, что видят признаки того, что Россия готовится официально аннексировать территорию, которую она захватила в Украине, и пообещали, что будут противодействовать аннексии.

20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.

Министр иностранных дел Украины призвал мир усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Киеву.

Министр обороны США считает , что министр иностранных дел РФ подтвердил желание Путина захватить больше украинских территорий.

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