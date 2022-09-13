Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет американское посольство в Ереване.

"Соединенные Штаты глубоко озабочены сообщениями о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об ударах по поселениям и гражданской инфраструктуре в Армении. Как мы уже давно ясно дали понять, военного разрешения конфликта быть не может. Мы настойчиво призываем немедленно прекратить любые военные действия", - говорится в заявлении Блинкена.

Ночью на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение — стороны обвинили друг друга в обострении ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже провел телефонный разговор с Путиным, в котором договорился быть на оперативной связи с ним. Во время состоявшихся в министерствах обороны ночных брифингов обе страны сообщили о потерях среди военных и вооружения.

В начале августа между Арменией и Азербаджаном снова обострился конфликт с Нагорным Карабахом. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, заключенного после военных действий в 2020 году. По результатам этих столкновений под контроль Азербайджана перешли несколько стратегических высот и сел, позволявших контролировать Лачинский коридор. Российские "миротворцы", численность которых существенно снизилась после передислокации в Украину, не оказывали никакого сопротивления.

25 августа стало известно, что Азербайджан вытеснил россиян из коридора, соединяющего Армению и "Нагорно-Карабахскую республику".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb