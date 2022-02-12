Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности
Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности
Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
В посольстве отметили, что такое решение принято из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий против Украины.
"Несмотря на предусмотрительное сокращение нашего дипломатического персонала, наша основная команда останется в Украине с нашими многочисленными украинскими коллегами, преданными делу, а Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и развития". кризиса, который Россия повлекла своим военным наращиванием", - говорится в заявлении.
В посольстве США добавили, что эти усилия будут продолжаться и дальше.
"Эти усилия будут продолжаться непрерывно, как и наша преданность – вместе с нашими союзниками и партнерами – суверенной, демократической и преуспевающей Украине как части целостного, свободного и мирного европейского будущего", - заверили в посольстве.
В январе Госдеп США разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину в добровольном порядке, а их семьи обязали уехать из страны.
10 февраля Государственный департамент рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину. Президент США Байден выступил с аналогичным призывом и уточнил, что не будет направлять военных, чтобы помочь с эвакуацией.
-
Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.89
Покупка 27.89Продажа 28.19
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное