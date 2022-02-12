Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

В посольстве отметили, что такое решение принято из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий против Украины.

"Несмотря на предусмотрительное сокращение нашего дипломатического персонала, наша основная команда останется в Украине с нашими многочисленными украинскими коллегами, преданными делу, а Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и развития". кризиса, который Россия повлекла своим военным наращиванием", - говорится в заявлении.

В посольстве США добавили, что эти усилия будут продолжаться и дальше.

"Эти усилия будут продолжаться непрерывно, как и наша преданность – вместе с нашими союзниками и партнерами – суверенной, демократической и преуспевающей Украине как части целостного, свободного и мирного европейского будущего", - заверили в посольстве.

В январе Госдеп США разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину в добровольном порядке, а их семьи обязали уехать из страны.

10 февраля Государственный департамент рекомендовал американцам немедленно покинуть Украину. Президент США Байден выступил с аналогичным призывом и уточнил, что не будет направлять военных, чтобы помочь с эвакуацией.

Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.

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