Госдеп США предупреждает об вероятности вторжения Азербайджана в Армению, - Politico
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил американских политиков, что Азербайджан может ворваться в Армению в течение нескольких следующих недель.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, это предупреждение указывает на глубину беспокойства администрации президента США Джо Байдена операциями Азербайджана в Карабахе и возможностью расширения конфликта.
Сообщается, что во время телефонного разговора 3 октября американские законодатели призвали Блинкена принять меры против президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с его вторжением в Карабах в сентябре. Госсекретарь ответил, что Госдепартамент рассматривает возможность привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать действовать документ, предоставляющий США возможность оказывать военную помощь Баку. Он также отметил, что США видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.
Однако, как сообщается в материале, Блинкен выразил уверенность в успешности дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном.
"Еще два человека подтвердили, что состоялся брифинг по ситуации в Азербайджане, но не сообщили подробностей" – отметили журналисты.
В Госдепе США отказались комментировать этот разговор Блинкена с законодателями, однако заявили, что Штаты поддерживают территориальную целостность Армении и хотят, чтобы конфликт с Азербайджаном завершился посредством переговоров.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения.
На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.
30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по обвинениям Баку в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.
1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за массового выхода этнических армян из региона.
3 октября Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда.
5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.
Эспрессо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после быстрой операции Азербайджана.
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