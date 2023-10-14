Госдеп США предупреждает об вероятности вторжения Азербайджана в Армению, - Politico

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, это предупреждение указывает на глубину беспокойства администрации президента США Джо Байдена операциями Азербайджана в Карабахе и возможностью расширения конфликта.

Сообщается, что во время телефонного разговора 3 октября американские законодатели призвали Блинкена принять меры против президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с его вторжением в Карабах в сентябре. Госсекретарь ответил, что Госдепартамент рассматривает возможность привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать действовать документ, предоставляющий США возможность оказывать военную помощь Баку. Он также отметил, что США видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.

Однако, как сообщается в материале, Блинкен выразил уверенность в успешности дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"Еще два человека подтвердили, что состоялся брифинг по ситуации в Азербайджане, но не сообщили подробностей" – отметили журналисты.

В Госдепе США отказались комментировать этот разговор Блинкена с законодателями, однако заявили, что Штаты поддерживают территориальную целостность Армении и хотят, чтобы конфликт с Азербайджаном завершился посредством переговоров.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по обвинениям Баку в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.

1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за массового выхода этнических армян из региона.

3 октября Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда.

5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Эспрессо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после быстрой операции Азербайджана.