Об этом заявило Агентство по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.

Правительство Норвегии обратилось к Соединенным Штатам с просьбой приобрести до 580 бомб малого диаметра GBU-53/B Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR).

Отмечается, что предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Также, как говорится в заявлении, предложенная продажа улучшит способность Норвегии противостоять текущим и будущим угрозам путем повышения оперативной готовности, одновременно увеличивая возможности противовоздушной обороны посредством модернизированного оружия для поддержки нового флота F-35A.

О возможной продаже Агентство уже сообщило Конгресс. Основным подрядчиком будет компания Raytheon Missile Systems.