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Госдеп США поддержал продажу Норвегии планирующих бомб и оборудования на $293 млн

29 июня, 2023 четверг
07:29
Мир

Государственный департамент США одобрил решение о возможной продаже Норвегии бомб малого диаметра II (GBU-53/B) и сопутствующего оборудования на $293 миллиона

Об этом заявило Агентство по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.

Правительство Норвегии обратилось к Соединенным Штатам с просьбой приобрести до 580 бомб малого диаметра GBU-53/B Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR).

Отмечается, что предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Также, как говорится в заявлении, предложенная продажа улучшит способность Норвегии противостоять текущим и будущим угрозам путем повышения оперативной готовности, одновременно увеличивая возможности противовоздушной обороны посредством модернизированного оружия для поддержки нового флота F-35A.

О возможной продаже Агентство уже сообщило Конгресс. Основным подрядчиком будет компания Raytheon Missile Systems.

  • Напомним, 18 мая стало известно, что Норвегия в сотрудничестве с Великобританией предоставляет Украине 8 РСЗО большой дальности и 3 радара для обнаружения вражеской артиллерии. Также сообщалось, что Норвегия в рамках Программы поддержки Украины предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон (€6,3 млрд, - ред.) в течение пяти лет.
  • 15 июня в минобороны Дании сообщили, что совместно с Норвегией передадут Украине 9 тысяч артиллерийских снарядов. Впоследствии власти Норвегии выделили 250 млн крон (более €21 млн) на обеспечение ядерной безопасности в Украине и финансирование миссии МАГАТЭ.
Норвегия
США
Военные новости
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