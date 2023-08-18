Об этом на прессбрифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател.

"Украинцы отмечают 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза. Это также второй День независимости Украины с начала полномасштабной незаконной и неспровоцированной агрессии России. Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена. в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины", – заявил Пател.

Кроме этого, по словам заместителя пресс-секретаря Государственного департамента, США поддерживают усилия на достижение "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".

В то же время Ведант Пател еще раз подчеркнул, что США и союзники будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".

В частности, во время брифинга Госдепа 16 августа Соединенные Штаты осудили продолжающиеся сейчас атаки России на украинскую зерновую инфраструктуру и призвали Россию немедленно вернуться к черноморской зерновой инициативе. Отвечая на вопрос о том, что российские силы дважды атаковали Одесскую область ударными дронами Shahed в ночь на 16 августа, Пател назвал эти действия "эскалацией".