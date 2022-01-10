Госдеп США: отвод российских войск от границы с Украиной станет сигналом к деэскалации

Об этом пишет РБК-Украина.



Уэнди Шерман отреагировала на заявления РФ, что войска России находятся у украинских границ для проведения учений.



"Как правило, вы не посылаете 100 тысяч солдат к границе только для того, чтобы провести учения", – отметила она после переговоров между РФ и США.



Кроме того, Уэнди Шерман заявила, что сигналом к деэскалации станет отвод войск РФ от российско-украинской границы.

Напомним, Россия назвала "сложными и конкретными" переговоры с США по безопасности Украины и НАТО.

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