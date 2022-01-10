Госдеп США: отвод российских войск от границы с Украиной станет сигналом к деэскалации
Первый заместитель Госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что отведение российских войск от границы Украины на места их дислокации будет служить сигналом деэскалации
Об этом пишет РБК-Украина.
Уэнди Шерман отреагировала на заявления РФ, что войска России находятся у украинских границ для проведения учений.
"Как правило, вы не посылаете 100 тысяч солдат к границе только для того, чтобы провести учения", – отметила она после переговоров между РФ и США.
Кроме того, Уэнди Шерман заявила, что сигналом к деэскалации станет отвод войск РФ от российско-украинской границы.
- Напомним, Россия назвала "сложными и конкретными" переговоры с США по безопасности Украины и НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.82Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное