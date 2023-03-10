Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, комментируя очередную массированную атаку РФ по Украине.

"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой. Мы не можем оставаться равнодушными к этому", - подчеркнул он.

Читайте также: Посольство США в Украине назвало "трусливой" массированную ракетную атаку РФ

Он отметил, что прошло всего несколько недель с тех пор, как последний раз агрессор нанес масштабные удары по мирным городам Украины, по складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. И это свидетельствует об уровне жестокости россиян.