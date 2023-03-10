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Госдеп США отреагировал на массированную атаку РФ по Украине 9 марта: это не может быть нормой, а мы равнодушны

10 мартa, 2023 пятница
05:26
Мир

Соединенные Штаты и союзники будут прилагать усилия, чтобы ракетные и воздушные атаки России по Украине не стали нормой

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, комментируя очередную массированную атаку РФ по Украине.

"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой. Мы не можем оставаться равнодушными к этому", - подчеркнул он.

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Он отметил, что прошло всего несколько недель с тех пор, как последний раз агрессор нанес масштабные удары по мирным городам Украины, по складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. И это свидетельствует об уровне жестокости россиян.

  • Ночью на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители
  • По данным Генштаба ВСУ, в течение дня россияне выпустили по территории Украины 84 ракеты, 34 из них сбили ВСУ.
  • Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил в эфире Еспресо, что россияне раньше не запускали по Украине такое количество "кинжалов", как в ночной атаке 9 марта. Он отметил, что "кинджалы" - самые дефицитные ракеты на вооружении российской армии.
Украина
Россия
война с Россией
США
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