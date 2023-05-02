Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, передает "РБК-Украина" со ссылкой на его видеобрифинг.

"Весь мир выиграл от того, что Украина получила возможность доставлять продовольствие туда, где оно в первую очередь необходимо", - сказал он.

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Соглашение позволило принять меры, чтобы зерно и продовольствие не превращались в оружие, и важные пищевые продукты могли поступать в нуждающиеся в них страны, считают в Госдепе.

"И это еще один механизм, с помощью которого мы предотвратили превращение Россией продовольствия в оружие", - добавил Пател.