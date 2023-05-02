Госдеп США: От полноценной работы "зернового соглашения" выигрывает весь мир
В американском Госдепе считают, что весь мир выиграет от полноценной работы "зернового соглашения", позволяющего экспортировать украинскую продовольствие через Черное море
Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, передает "РБК-Украина" со ссылкой на его видеобрифинг.
"Весь мир выиграл от того, что Украина получила возможность доставлять продовольствие туда, где оно в первую очередь необходимо", - сказал он.
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Соглашение позволило принять меры, чтобы зерно и продовольствие не превращались в оружие, и важные пищевые продукты могли поступать в нуждающиеся в них страны, считают в Госдепе.
"И это еще один механизм, с помощью которого мы предотвратили превращение Россией продовольствия в оружие", - добавил Пател.
- 26 апреля Россия в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор. В результате блокировки судна не смогли покинуть украинские порты.
- На следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поговорил об Украине и зерновом соглашении. Эрдоган заявил о необходимости продления "зернового соглашения", однако Путин в ответ сказал, что "Россию волнует предложение Турции".
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