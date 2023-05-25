Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS на $285 млн
Госдеп принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительства Украины ЗРК NASAMS и связанного оборудования по ориентировочной стоимости $285 млн
Об этом говорится в официальном прессрелизе на сайте Госдепа.
Отмечается, что агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны уже выдало необходимую сертификацию.
"Украина нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру", - говорится в документе.
При этом предлагаемая продажа оборудования и поддержка не изменит основной военный баланс в регионе.
Основным подрядчиком заказа станет Raytheon Missiles and Defense, Тусон, Аризона.
NASAMS – это норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром, которая может выпустить 72 ракеты за 12 секунд и сбивает самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Ее используют 12 стран мира, США взяли ее на вооружение как один из видов защиты Белого дома, а в Латвии ее разместили для защиты Балтийского региона.
- Напомним, 7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
- 1 декабря стало известно, что Пентагон заказал для Украины шесть батарей ПВО NASAMS на $1,2 млрд.
- 10 января в минобороны Канады объявили , что покупают у США комплекс ПВО NASAMS для Украины.
- 10 марта правительство Норвегии сообщило , что страна передаст Украине два комплекса NASAMS в сотрудничестве с США.
- 18 мая спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе своего визита в Норвегию сообщил , что Украина получит еще больше систем ПВО NASAMS.
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