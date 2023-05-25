Об этом говорится в официальном прессрелизе на сайте Госдепа.

Отмечается, что агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны уже выдало необходимую сертификацию.

"Украина нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру", - говорится в документе.

При этом предлагаемая продажа оборудования и поддержка не изменит основной военный баланс в регионе.

Основным подрядчиком заказа станет Raytheon Missiles and Defense, Тусон, Аризона.

NASAMS – это норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром, которая может выпустить 72 ракеты за 12 секунд и сбивает самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Ее используют 12 стран мира, США взяли ее на вооружение как один из видов защиты Белого дома, а в Латвии ее разместили для защиты Балтийского региона.