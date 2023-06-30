Госдеп США одобрил продажу самолетов F-35 Чехии по соглашению на $5,62 млрд
Американский государственный департамент одобрил продажу истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования Чехии в рамках сделки на сумму до $5,62 млрд
Об этом сообщило Агентство оборонного сотрудничества и безопасности США.
Чешское правительство обратилось к США по поводу покупки истребителей пятого поколения F-35 для замены арендованных шведских Gripen еще в 2022 году. Однако Пентагон только 29 июня 2023 сообщил конгресс о возможной продаже F-35 стране.
Основными подрядчиками будут американские компании Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.
В Пентагоне говорят, что пакет, одобренный Госдепом США, также будет включать в себя запасные двигатели, 70 передовых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8, 86 различных бомб, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку.
Предусмотрена и покупка средств идентификации "свой - чужой", оборудования для ремонта и проверки боеприпасов, навигационные комплексы, средства связи и документация. В стоимость также входит логистическое обеспечение, строительство необходимой инфраструктуры, обучение наземного персонала и пилотов.
"Предложенная продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая повысить безопасность члена Организации Североатлантического договора (НАТО), который является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении Агентства.
Справка: F-35 Lightning – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью. Соединенные Штаты продают эти самолеты только ближайшим союзникам, включающим Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур.
- Ранее Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на 126 самолетов F-35.
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