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Госдеп США одобрил продажу самолетов F-35 Чехии по соглашению на $5,62 млрд

30 июня, 2023 пятница
07:38
Мир

Американский государственный департамент одобрил продажу истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования Чехии в рамках сделки на сумму до $5,62 млрд

Об этом сообщило Агентство оборонного сотрудничества и безопасности США.

Чешское правительство обратилось к США по поводу покупки истребителей пятого поколения F-35 для замены арендованных шведских Gripen еще в 2022 году. Однако Пентагон только 29 июня 2023 сообщил конгресс о возможной продаже F-35 стране.

Основными подрядчиками будут американские компании Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

В Пентагоне говорят, что пакет, одобренный Госдепом США, также будет включать в себя запасные двигатели, 70 передовых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8, 86 различных бомб, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку.

Предусмотрена и покупка средств идентификации "свой - чужой", оборудования для ремонта и проверки боеприпасов, навигационные комплексы, средства связи и документация. В стоимость также входит логистическое обеспечение, строительство необходимой инфраструктуры, обучение наземного персонала и пилотов.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая повысить безопасность члена Организации Североатлантического договора (НАТО), который является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении Агентства.

Справка: F-35 Lightning – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью. Соединенные Штаты продают эти самолеты только ближайшим союзникам, включающим Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур.

Экономика
Чехия
США
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