Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что пакет для Нидерландов будет включать в себя 96 баллистических ракет Patriot и соответствующее оборудование. В конечном итоге Raytheon Technologies (RTX.N) станет главным подрядчиком сделки, стоимость которой может достигать 1,2 миллиарда долларов.

Австралия сможет приобрести 80 ракет "воздух - земля" Standoff Missiles или крылатых ракет повышенной дальности. Изготовленные компанией Lockheed Martin Corp ракеты могут запускаться из F/A-18 Super Hornets и F-35. Это соглашение может стоить 235 миллионов долларов.

Объединенным Арабским Эмиратам одобрили продажу системы оборудования для океанографического наблюдения. Она включает в себя датчики и средства удаленного сбора данных общей стоимостью 206 миллионов долларов.

Государственный департамент также разрешил продажу Кувейту всевозможных боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму 397 миллионов долларов. Речь идет о ракетах "воздух - воздух", бомбах и наборах, которые делают их более точными и смертоносными.

20 июля министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS, также отметил умение украинцев быстро обучаться. "Мы на сегодняшний день дали уже 12 HIMARS, еще добавляем 4 и вместе будет 16 HIMARS. 2 ПВО NASAMS также будут переданы Украине в ближайшее время", - сказал он.

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