Госдеп США одобрил продажу Латвии шести систем HIMARS с несколькими типами ракет
Государственный департамент США одобрил продажу Латвии шести артиллерийских ракетных систем HIMARS и соответствующего оборудования по ориентированной стоимости $220 млн
Об этом говорится в заявлении Агентства сотрудничества в области оборонной безопасности США.
Отмечается, что латвийское правительство обратилось с просьбой приобрести шесть артсистем M142 (HIMARS), 12 блоков альтернативной боевой части (AW) с управляемой РСЗО M30A2 (GMLRS), 12 унитарных взрывных блоков M31A2 и GMLRS (GMLRS-U) с IMPS. ракетной системы M57(ATACMS).
Также включены ракетные капсулы с уменьшенной дальностью, системы внутренней связи для поддержки HIMARS Launcher, обучающее оборудование, боеприпасы и запчасти и другие соответствующие элементы программного и материально-технического обеспечения.
Общая стоимость программы оценивается в 220 миллионов долларов.
"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении.
Там отметили, что предложенная продажа улучшит способность Латвии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит ее взаимосовместимость с силами США и других союзников.
В то же время реализация этой предложенной продажи потребует направления двух представителей правительства США и пяти подрядчиков в Латвию сроком на один год. Для проверки руководства программы потребуется дополнительная поездка правительства США или представителя подрядчика в Латвию. Ожидается, что эти поездки будут совершаться примерно дважды в год или при необходимости для поддержки оборудования и обучения.
- В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.
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Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск. Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе.
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