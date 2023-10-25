Госдеп США одобрил продажу Латвии шести систем HIMARS с несколькими типами ракет

Об этом говорится в заявлении Агентства сотрудничества в области оборонной безопасности США.

Отмечается, что латвийское правительство обратилось с просьбой приобрести шесть артсистем M142 (HIMARS), 12 блоков альтернативной боевой части (AW) с управляемой РСЗО M30A2 (GMLRS), 12 унитарных взрывных блоков M31A2 и GMLRS (GMLRS-U) с IMPS. ракетной системы M57(ATACMS).

Также включены ракетные капсулы с уменьшенной дальностью, системы внутренней связи для поддержки HIMARS Launcher, обучающее оборудование, боеприпасы и запчасти и другие соответствующие элементы программного и материально-технического обеспечения.

Общая стоимость программы оценивается в 220 миллионов долларов.

"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении.



Там отметили, что предложенная продажа улучшит способность Латвии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит ее взаимосовместимость с силами США и других союзников.



В то же время реализация этой предложенной продажи потребует направления двух представителей правительства США и пяти подрядчиков в Латвию сроком на один год. Для проверки руководства программы потребуется дополнительная поездка правительства США или представителя подрядчика в Латвию. Ожидается, что эти поездки будут совершаться примерно дважды в год или при необходимости для поддержки оборудования и обучения.