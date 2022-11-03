Об этом идет речь на портале Минобороны США.

"Вероятные продажи будут соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании стабильности в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны", - отмечают в ведомстве.

Известно, что правительство Финляндии обратилось в США с просьбой приобрести ракетные блоки на 535 миллионов долларов.

В Пентагоне отметили, что власти Финляндии используют эти ракеты для увеличения своих национальных запасов, укрепления наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы.

"Наращивание национальных запасов играет важную роль для обороны Финляндии и сдерживания из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе", - объясняется в заявлении.

27 октября СМИ сообщили, что после вступления Финляндии в НАТО на ее территории могут появиться базы Североатлантического союза и ядерное оружие. Возможность занесения ядерного оружия на территорию Финляндии имеет немаловажное значение, поскольку сдерживание Альянсом России опирается на ядерное оружие США и Великобритании.

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