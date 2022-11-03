Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет на $500 млн
Государственный департамент принял решение об одобрении возможной военной продажи правительства Финляндии управляемых реактивных систем залпового огня
Об этом идет речь на портале Минобороны США.
"Вероятные продажи будут соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании стабильности в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны", - отмечают в ведомстве.
Известно, что правительство Финляндии обратилось в США с просьбой приобрести ракетные блоки на 535 миллионов долларов.
В Пентагоне отметили, что власти Финляндии используют эти ракеты для увеличения своих национальных запасов, укрепления наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы.
"Наращивание национальных запасов играет важную роль для обороны Финляндии и сдерживания из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе", - объясняется в заявлении.
- 27 октября СМИ сообщили, что после вступления Финляндии в НАТО на ее территории могут появиться базы Североатлантического союза и ядерное оружие. Возможность занесения ядерного оружия на территорию Финляндии имеет немаловажное значение, поскольку сдерживание Альянсом России опирается на ядерное оружие США и Великобритании.
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