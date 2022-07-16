Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS и другого оружия на $500 млн
Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов
Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что Эстония обратилась в США с просьбой разрешить приобретение шести систем HIMARS, 36 управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS, 36 систем ER GMLRS и 36 тактических систем ATACMS.
Также среди перечня оружия, которое Таллин пригласил в Вашингтон, были пусковые ракетные установки LCRRPR, а также ноутбуки с дополнительной защитой, учебное оборудование и другие соответствующие элементы программного и материально-технического обеспечения.
В Госдепе США подчеркнули, что соглашение о продаже оружия "будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками".
"Эстония намерена использовать эти оборонные средства и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения своих возможностей для укрепления внутренней обороны и сдерживания региональных угроз. Эстонии не составит труда принять эту технику к своим вооруженным силам", - говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что продажи оружия Эстонии "не изменят основной военный баланс в регионе".
- Напомним, на саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы Североатлантического союза. Таким образом, Великобритания увеличит свой военный контингент в Эстонии до размеров бригады, а в результате в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.
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