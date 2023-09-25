Госдеп США объяснил, что будет с военной помощью в случае "шатдауна"

Об этом он сказал во время пресс брифинга в Вашингтоне, пишет Укринформ.

"Этот юридический вопрос, касающийся того, кто может работать во время "шатдауна", а кто нет", - говорит Миллер.

Он добавил, что это касается военной помощи не только Украине, но и другим государствам.

"Но когда определенным людям не разрешается выходить на работу, это может повлиять на скорость каких-либо поставок. Вот почему мы считаем, что "шатдаун" может вызвать такую обеспокоенность, и почему мы призываем Конгресс обеспечить финансирование правительства", - отметил Миллер.

Справочно. Правительственный "шатдаун" – это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложены средства для работы правительственных учреждений. Он наступает, когда перестает действовать бюджет на текущий период. В этот раз это произойдет 30 сентября,"шатдаун" начнется с 1 октября. Тем не менее Конгресс может принять решение временное продление бюджетного периода.