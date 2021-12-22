Госдеп США обвинил Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу во лжи относительно якобы подготовки американскими частными военными компаниями провокации в Донецкой области с использованием химических средств
Об этом говорится в Twitter Неда Прайса.
"Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее доверенные лица отвечают за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, зажигательную риторику и принять значимые шаги для деэскалации напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", - написал Прайс.
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