Госдеп США обвинил Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области

Об этом говорится в Twitter Неда Прайса.



"Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее доверенные лица отвечают за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, зажигательную риторику и принять значимые шаги для деэскалации напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", - написал Прайс.