Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

Он отметил, что представители стран Африки приехали продвигать мирное предложение, поэтому действия РФ являются "ужасающей иронией".

"Я бы отметил ужасную иронию того факта, что пока они были в Киеве, на украинскую столицу посыпалось еще больше российских ракет", – заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают мирные инициативы других стран, но только те, которые преследуют цель установления крепкого мира.

"Но, как и в случае со многими странами, мы хотим убедиться, что никто не подливает масла в огонь, который разжигает Россия", - отметил Блинкен.

Обстрел Киева во время визита делегации ЮАР

Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине.

Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские кафиры совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Утром, 16 июня, россияне атаковали столицу и Киевщину "калибрами" из акватории Черного моря и баллистическими ракетами и дронами.

Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters .

Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 баллистических ракет, 6 "калибров" и 2 БПЛА. В области в результате атаки повреждены частные дома и возникли пожары. Также пострадали семь человек.

По данным Reuters , во время атаки африканские лидеры пошли в киевскую гостиницу, чтобы скрыться в бомбоубежище.

Представитель президента ЮАР сначала опроверг то, что делегация слышала сирены и взрывы, однако впоследствии сам Рамафоса признал факт ракетной атаки.