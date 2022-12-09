Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Вовка

Об этом сообщили на сайте госдепа США.

Отмечают, что такие санкции вводятся в связи с требованием взяток в обмен на вмешательство в различные общественные процессы, в частности, судебные.

Кроме самого Павла Вовка, ограничения наложили на двух его ближайших родственников. Однако на кого именно госдеп не уточнил.

Эти санкции введены в рамках "Акта Магнитского", принятого в 2012 году в США. Благодаря нему были наложены ограничения на людей, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗО. В настоящее время действие документа расширили и начали включать в него людей со всего мира, причастных к нарушениям прав человека.

9 декабря Великобритания ввела новые санкции против российских силовиков и иранских чиновников.

Также Канада ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами.

Кроме того, правительство США ввело санкции против воздушно-космических сил РФ, а также других российских учреждений, причастных к закупке и использованию против Украины иранских дронов. Также в США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прав человека были наложены санкции на членов ЦИК РФ и сотрудников Кремля.