Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Вовка
Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка
Об этом сообщили на сайте госдепа США.
Отмечают, что такие санкции вводятся в связи с требованием взяток в обмен на вмешательство в различные общественные процессы, в частности, судебные.
Кроме самого Павла Вовка, ограничения наложили на двух его ближайших родственников. Однако на кого именно госдеп не уточнил.
Эти санкции введены в рамках "Акта Магнитского", принятого в 2012 году в США. Благодаря нему были наложены ограничения на людей, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗО. В настоящее время действие документа расширили и начали включать в него людей со всего мира, причастных к нарушениям прав человека.
- 9 декабря Великобритания ввела новые санкции против российских силовиков и иранских чиновников.
- Также Канада ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами.
- Кроме того, правительство США ввело санкции против воздушно-космических сил РФ, а также других российских учреждений, причастных к закупке и использованию против Украины иранских дронов. Также в США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прав человека были наложены санкции на членов ЦИК РФ и сотрудников Кремля.
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