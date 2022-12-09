Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Вовка

Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Вовка

9 декабря, 2022 пятница
22:12
Общество Павел Волк

Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка

Об этом сообщили на сайте госдепа США.

Отмечают, что такие санкции вводятся в связи с требованием взяток в обмен на вмешательство в различные общественные процессы, в частности, судебные.

Кроме самого Павла Вовка, ограничения наложили на двух его ближайших родственников. Однако на кого именно госдеп не уточнил.

Эти санкции введены в рамках "Акта Магнитского", принятого в 2012 году в США. Благодаря нему были наложены ограничения на людей, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗО. В настоящее время действие документа расширили и начали включать в него людей со всего мира, причастных к нарушениям прав человека.

  • 9 декабря Великобритания ввела новые санкции против российских силовиков и иранских чиновников.
  • Также Канада ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами.
  • Кроме того, правительство США ввело санкции против воздушно-космических сил РФ, а также других российских учреждений, причастных к закупке и использованию против Украины иранских дронов. Также в США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прав человека были наложены санкции на членов ЦИК РФ и сотрудников Кремля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Криминал
Украина
США
Читайте также:
8 декабря, 2022 четверг
Россияне обстреляли Харьковщину: ракета попала в частный дом, пострадали четыре человека
7 декабря, 2022 среда
Усик проанонсировал бой против Фьюри
меркель
7 декабря, 2022 среда
Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО, и похвалила Минские соглашения
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.12
  • EUR
    Покупка 40.74
    Продажа 41.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
9 декабря
23:26
Журналисты, сенаторы, основатели и работники благотворительных фондов: РФ запретила въезд еще 200 граждан Канады
23:22
Главы МИД Литвы и Австрии обсудили создание спецтрибунала для России
23:16
РФ нанесла ракетный удар по Сумщине, а беспилотник сбросил взрывчатку на гражданских - дотла сгорел дом
23:11
Иран
Самолеты, вертолеты и ПВО. Россия в обмен на дроны оказывает Ирану беспрецедентную военную помощь, - NBC News
23:11
В Мюнхене экоактивистам на месяц запретили акции протеста
23:01
Столтенберг считает, что большой войны России с НАТО удастся избежать
22:48
Россия расширяет свой ядерный арсенал, – министр обороны США
22:30
Страны Балтии на фоне российской агрессии в Украине повысят расходы на оборону до 3% ВВП
22:29
В Швеции разработали простой тест, который может выявить 14 различных типов рака
22:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Удары на 600 км в глубь РФ демонстрируют несостоятельность защиты ядерных сил. Колонка Сергея Згурца
22:14
Обновлено
Средства ПВО, боеприпасы для HIMARS и гаубиц и генераторы. В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи
22:07
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Важно, чтобы роль государства в урегулировании религиозных вопросов не преуменьшалась, - нардеп Княжицкий
22:03
OPINION
Путин готов отдать Пекину Дальний Восток
21:49
США ввели новые санкции против России из-за получения и использования иранских дронов
21:27
Обновлены графики стабилизационных отключений в Киеве. Подробности
21:17
Норвегия предоставит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры
21:06
Майя Санду
Санду возглавляет рейтинг доверия политикам Молдовы, пророссийский Додон - второй в списке, - опрос
20:47
Путин заявил, что начал полномасштабное вторжение "слишком поздно", потому что "рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений"
20:33
Ощадбанк
Ощадбанк подал жалобу против РФ в Европейский суд по правам человека
20:27
Конфискованные в Украине активы российского олигарха впервые передали в управление Фонда госимущества
20:22
В ближайшие недели Украина получит зенитное оружие и ракеты для ПВО от Великобритании
20:07
За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов и 25 раз били из РСЗО
20:03
нефть
Цена основного сорта нефти РФ Urals рухнула до $43,7 за баррель
20:00
OPINION
"Властелин хаоса". Путин и русские националисты
19:38
Немецкая компания получила заказ на два ЗРК Skynex для Украины, - СМИ
19:06
Эксклюзив
Дельта р. Днепр с островами на Херсонщине - это будет серой зоной и местом встречи ДРГ, - военный эксперт Катков
19:02
МОК продлил санкции против спортсменов из России и Беларуси
18:47
Члены ЦИК РФ и сотрудники Кремля: на кого США наложили санкции за нарушение прав человека в Украине
18:45
Очередность предоставления электричества: Шмыгаль назвал четыре приоритета распределения услуги
18:40
МОЗ
Дети смогут получать лекарства бесплатно: Украина закупит препарат против спинальной мышечной атрофии
18:35
Вживую
Как советские спецслужбы уничтожали украинскую интеллигенцию. Программа "НеИстфак" в 18:30
18:32
Литва предоставит Украине экспресс-тесты на коронавирус на сумму около €730 тыс
18:24
Эксклюзив
РФ стремится прибегать к переговорам и повлиять на истеблишмент США относительно согласия с оккупацией Украины, - аналитик Бурковский
18:03
OPINION
Владимир Горбач
Россияне просят для себя принудительное психиатрическое лечение
17:51
Эксклюзив
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган фактически станет контролером акционного пакета российской энергетики для Европы после новых переговоров с Путиным, – эксперт-международник Краев
17:50
"Враг атакует объекты генерации": жителям Харьковщины для отопления предоставят дрова, жителям Донбасса - буржуйки
17:43
Обновлено
Пожежа в Підмосков'ї
В торговом центре Москвы вспыхнул масштабный пожар: погиб человек, ущерб достигает 30 млрд рублей
17:16
Зеленский обсудил с премьером Британии сотрудничество в обороне и энергетическую ситуацию в Украине
17:09
Пытали ветеранов АТО в Харьковской области: четырех российских военных будут судить за военные преступления
17:03
Премьер-министр Индии отменил встречу с Путиным из-за ядерного шантажа Украины, - Bloomberg
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV