Госдеп США начнет возвращать дипломатов в Украину на этой неделе
Государственный департамент США намерен возвращать дипломатов в Украину уже с этой недели, президент Джо Байден в ближайшее время номинирует кандидатуру на посла в Украине
Об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев, пишет "Европейская правда".
Во время встречи госсекретарь Блинкен сообщил, что президент Байден номинирует Бриджит Бринк, действующего посла США в Словакии, на должность нового посла США в Украине. Если ее кандидатуру утвердят, Бриджит Бринк будет преданно возглавлять нашу миссию в Украине… Благодаря десятилетиям опыта, это прекрасная кандидатура для таких времен в истории Украины», – говорится в сообщении.
Штаты также на этой неделе начнут возвращать дипломатов в Украину.
"Растущее присутствие США демонстрирует нашу поддержку и является частью стремления США вернуть дипломатов в посольство в Киеве как можно быстрее", - добавляют в коммюнике.
- Напомним, в Пентагоне верят , что Украина способна выиграть войну против России.
- 24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и Ллойд Остин.
- 25 апреля Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином речь шла о помощи ВСУ, финансовой поддержке, усилении санкций против РФ и гарантиях безопасности Украины.
- 25 апреля Энтони Блинкен выразил убеждение, что независимая Украина будет существовать дольше , чем будет находиться у власти российский диктатор Владимир Путин.
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