Госдеп США начнет возвращать дипломатов в Украину на этой неделе

Об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев, пишет "Европейская правда".



Во время встречи госсекретарь Блинкен сообщил, что президент Байден номинирует Бриджит Бринк, действующего посла США в Словакии, на должность нового посла США в Украине. Если ее кандидатуру утвердят, Бриджит Бринк будет преданно возглавлять нашу миссию в Украине… Благодаря десятилетиям опыта, это прекрасная кандидатура для таких времен в истории Украины», – говорится в сообщении.



Штаты также на этой неделе начнут возвращать дипломатов в Украину.

"Растущее присутствие США демонстрирует нашу поддержку и является частью стремления США вернуть дипломатов в посольство в Киеве как можно быстрее", - добавляют в коммюнике.

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