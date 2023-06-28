Госдеп США: Лукашенко пригласил Пригожина в Беларусь интересах Кремля

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Укринформ.

"Решение Лукашенко принять его в Беларуси действительно свидетельствует о том, что он продолжает делать шаги не в интересах своего народа, а в интересах Кремля",- сказал Миллер.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США внимательно следят за деятельностью ПИК Вагнера в Украине, Африке и в любой другой точке мира и отметил, что активность этих российских наемников вредит интересам стран, в которых они находятся.

Ранее Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь.

Мятеж в России и дело против Пригожина

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня в российских СМИ отмечалось, что главарь ПИК Вагнера остается под следствием по делу об организации мятежа в России, расследование продолжается, несмотря на заявления Кремля о закрытии дела.

В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта дальнейших действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал акцию "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови"..