В пятницу на это отреагировали в Госдепе, пишет BBC.

"С 24 февраля США и остальной мир знали, что путинская "специальная военная операция" - это ничем не спровоцированная и никак не обоснованная война против Украины. Наконец, после 300 дней войны, Путин назвал вещи своими именами. Как следующий шаг к признанию реальности мы призываем его прекратить эту войну и вывести войска из Украины", - цитирует Франц пресс представитель Госдепа.

На то, что Путин произнес слово "война", обратили внимание и многие его критики в России, однако считать это шагом к "признанию реальности" по меньшей мере преждевременно. Он считает, и не раз это говорил, что "война" началась в 2014 году.

"Все это началось в 2014 году после госпереворота, спровоцированного теми же Штатами, когда пирожки раздавали на Майдане. Я уже много раз об этом говорил, – сказал он. – Но наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну: мы к этому стремимся и будем стремиться».

Тезис о том, что Россия якобы "не начинает войны, а заканчивает", пропаганда начала продвигать еще в феврале и марте.

Даже если реальности Путина и погибающих под его бомбами сойдутся, это уже не поможет спасти жизнь украинцев и россиян, заявил Госдеп.

"Признание Путиным очевидного не принесет никакого удовольствия ни народу Украины, ни десяткам тысяч российских семей, чьи родственники погибли на путинской войне", - сказала представитель Госдепа.

Напомним, 22 декабря, во время встречи с пропагандистами Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение относительно "спецоперации".

В этот же день оппозиционный мундеп из Петербурга подал на Путина в суд за то, что назвал "спецоперацию" войной.

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