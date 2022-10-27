Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Соединенные Штаты выражают соболезнования семье гражданина США, погибшего во время боевых действий в Украине, чьи останки идентифицированы и переданы под стражу Украине. В ближайшее время их вернут семье", - говорится в сообщении.

Также Госдеп отмечает, что Соединенные Штаты благодарны Украине за включение возвращения останков этого человека в переговоры с Россией.

Из уважения к личной жизни семьи правительство США не разглашает дальнейших подробностей.

Напомним, 26 октября Украина вернула домой десять военнопленных и получила тело погибшего на войне с Россией американского добровольца Джошуа Алана Джонса.

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