Госдеп подтвердил гибель добровольца из США, тело которого удалось вернуть во время обмена пленными
Соединенные Штаты благодарны Украине за включение возвращения останков этого человека в переговоры с Россией
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
"Соединенные Штаты выражают соболезнования семье гражданина США, погибшего во время боевых действий в Украине, чьи останки идентифицированы и переданы под стражу Украине. В ближайшее время их вернут семье", - говорится в сообщении.
Также Госдеп отмечает, что Соединенные Штаты благодарны Украине за включение возвращения останков этого человека в переговоры с Россией.
Из уважения к личной жизни семьи правительство США не разглашает дальнейших подробностей.
- Напомним, 26 октября Украина вернула домой десять военнопленных и получила тело погибшего на войне с Россией американского добровольца Джошуа Алана Джонса.
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