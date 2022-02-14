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Госдеп: основной штат посольства США переехал во Львов

14 февраля, 2022 понедельник
11:57
Общество посольство США

Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического разрешения этого кризиса, который, конечно, создала Россия", - сказал чиновник Госдепа США.

  • Напомним, 12 февраля AP сообщило , что Соединенные Штаты могут оставить в Украине ограниченное количество американских дипломатов, но их переместят на запад страны поближе к границе с Польшей.

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