Госдеп: основной штат посольства США переехал во Львов
Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического разрешения этого кризиса, который, конечно, создала Россия", - сказал чиновник Госдепа США.
- Напомним, 12 февраля AP сообщило , что Соединенные Штаты могут оставить в Украине ограниченное количество американских дипломатов, но их переместят на запад страны поближе к границе с Польшей.
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