Госдеп: основной штат посольства США переехал во Львов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .



"Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического разрешения этого кризиса, который, конечно, создала Россия", - сказал чиновник Госдепа США.

Напомним, 12 февраля AP сообщило , что Соединенные Штаты могут оставить в Украине ограниченное количество американских дипломатов, но их переместят на запад страны поближе к границе с Польшей.