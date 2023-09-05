Госдеп не подтвердил информацию СМИ о визите Блинкена в Украину
В Госдепе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев
Об этом на брифинге сказал замглавы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, информирует "Европейская правда".
Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.
"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – сказал Пател.
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