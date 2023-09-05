Госдеп не подтвердил информацию СМИ о визите Блинкена в Украину

Об этом на брифинге сказал замглавы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, информирует "Европейская правда".

Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.

"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – сказал Пател.