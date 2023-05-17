Об этом, как сообщает CNN, Блинкен сказал во время слушаний комитета по ассигнованиям сената, посвященным Китаю.

В ходе дискуссии сенатор Линдси Грэм напомнил Блинкену, что сенаторы предлагали объявить РФ страной-спонсором терроризма.

"Мы все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Имею идею. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия", - сказал Грэм.

Затем он спросил Блинкена: "Вы ведь никогда не собираетесь объявить Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?"

На это Блинкен быстро ответил: "Никогда не говори никогда".

А затем отметил, что, по его мнению, уже введены санкции и полномочия, которые имеют США, смогли удержать Пекин от военной помощи Москве.