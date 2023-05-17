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Госдеп не исключает признание России государством-спонсором терроризма, – Блинкен

17 мая, 2023 среда
00:34
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что государственный департамент не исключает признание России государством-спонсором терроризма за ее преступления в Украине

Об этом, как сообщает CNN, Блинкен сказал во время слушаний комитета по ассигнованиям сената, посвященным Китаю.

В ходе дискуссии сенатор Линдси Грэм напомнил Блинкену, что сенаторы предлагали объявить РФ страной-спонсором терроризма.

"Мы все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Имею идею. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия", - сказал Грэм.

Затем он спросил Блинкена: "Вы ведь никогда не собираетесь объявить Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?"

На это Блинкен быстро ответил: "Никогда не говори никогда".

А затем отметил, что, по его мнению, уже введены санкции и полномочия, которые имеют США, смогли удержать Пекин от военной помощи Москве.

  • 28 июля 2022 года сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. А в августе в МИД РФ пригрозили США полным разрывом отношений в случае принятия такого решения.
  • В сентябре 2022 года президент США Джо Байден заявил , что Россию не следует признавать спонсором терроризма. Как разъяснила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон опасался, что это может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу операции по перевозке товаров через Черное море.
Война с Россией
США
Энтони Блинкен
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