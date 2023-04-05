Госбюро расследований нашло новые доказательства сотрудничества экс-начальника ГУ СБУ в Крыму Кулинича с ФСБ
ГБР завершило расследование уголовного производства по госизмене экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Дело направят в суд
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
В распоряжении следствия перехват разговоров Кулинича и его куратора - бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Из них стало известно, что Кулинич завербовал ФСБ, он получил оперативный псевдоним "Котигорошко". Ему сообщили о подозрении в еще нескольких производствах:
- в самовольном уходе с места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
- в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);
- в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и другие.
"Олег Кулинич был доверенным лицом Владимира Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным фсб "политическим офисом" и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательство граждан Украины к государственной измены", - говорится в сообщении ГБР.
Также следствие установило, что Кулинич знал о планах РФ по вторжению в Крым и материковую Украину, но скрывал это от руководства РФ и общества.
В настоящее время Кулинич находится под стражей.
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