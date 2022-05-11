Госбюджет Украины во время войны больше всего финансируют НБУ и выпуск военных облигаций
Внутренние заимствования являются самыми большими источниками финансирования государственного бюджета в период полномасштабной войны
Об этом сообщило Министерство финансов телеграмм.
По данным Минфина, самыми большими источниками для наполнения государственного бюджета с начала полномасштабного вторжения России являются поступления от Национального банка и выпуск военных облигаций.
Так, НБУ пополнил госбюджет за это время почти на $3,5 млрд, выпуск военных облигаций – на $2,4 млрд.
Вторым по величине источником для бюджета являются ссуды международных финансовых организаций – Международного валютного фонда, который выделил Украине за это время почти $1,4 млрд, и Всемирного банка – $997 млн. Еще $703 млн кредита поступило от Европейского инвестиционного банка.
Мешные суммы поступают от двусторонних соглашений и за счет грантов с разными странами. Самая большая такая – $792 млн от ЕС.
- Напомним, Минфин призывает украинцев поддержать государство инвестициями в военные облигации. Самая маленькая сумма такой инвестиции – 1 тыс. грн.
- Министерство финансов работает над расширением круга иностранных покупателей военных облигаций за счет граждан стран ЕС и США.
- Офис президента призвал международный бизнес покупать военные облигации Украины.
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