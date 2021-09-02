Госбюджет Украины в январе-августе сведен с дефицитом 6 млрд грн, - Минфин

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, в январе-августе 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом в размере 13,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110, 3 млрд грн.



Отмечается, что за восемь месяцев роспись по расходам была перевыполнена на 4,1% или 27,7 млрд грн. Всего за этот период в бюджет поступило 700 млрд грн. По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба (ГНС), поступления составили 409, 9 млрд грн, роспись на январь-август выполнен на 5,4% или 21 млрд грн. Поступления Государственной таможенной службы (ГТС) составили 244, 1 млрд грн с перевыполнением плана на 3,5% или 8,3 млрд грн.



Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за 8 месяцев 2021 составляли 221, 4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн превысило ожидаемые показатели на соответствующий период. Отмечается, что 27,1 млрд грн из этой суммы поступило в августе.



Всего, по данным Минфина, в августе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118, 6 млрд грн, что позволило перевыполнить роспись по поступлениям на 2% или 2,4 млрд грн.



По платежам от ГНС поступления составили 79,4 млрд грн с перевыполнением росписи на 3,1% или 2,4 млрд грн. В частности, средств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора поступило на 11 млрд грн; налога на прибыль предприятий - 36,9 млрд грн, рентной платы за пользование недрами - 6,2 млрд грн; налога на добавленную стоимость - 15,3 млрд грн.



В пресс-службе добавили, что расходы за январь-август 2021 года по общему фонду государственного бюджета составили 717, 1 млрд грн, или 91,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялись в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.



В ведомстве также добавили, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года составили 302, 1 млрд грн или 72,4% от запланированных на этот период.



От размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в госбюджет было привлечено 240 млрд грн, в том числе 63,5 млрд грн - в иностранной валюте.



Кроме того, правительство осуществило выпуск ОВГЗ на 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации Экспортно-кредитного агентства.



Кроме того, добавили в ведомстве, из внешних источников было привлечено 60,2 млрд грн.



Отмечается, что платежи по погашению государственного долга за январь-август 2021 составили 283 млрд грн (99,5% к плану), платежи по обслуживанию - 87,1 млрд грн (91,2% к плану).

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