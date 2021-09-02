Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Госбюджет Украины в январе-августе сведен с дефицитом 6 млрд грн, - Минфин

Госбюджет Украины в январе-августе сведен с дефицитом 6 млрд грн, - Минфин

2 сентября, 2021 четверг
10:42

Государственный бюджет Украины в январе-августе был сведен с дефицитом 6 млрд грн и перевыполнением плана по расходам

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, в январе-августе 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом в размере 13,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110, 3 млрд грн.

Отмечается, что за восемь месяцев роспись по расходам была перевыполнена на 4,1% или 27,7 млрд грн. Всего за этот период в бюджет поступило 700 млрд грн. По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба (ГНС), поступления составили 409, 9 млрд грн, роспись на январь-август выполнен на 5,4% или 21 млрд грн. Поступления Государственной таможенной службы (ГТС) составили 244, 1 млрд грн с перевыполнением плана на 3,5% или 8,3 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за 8 месяцев 2021 составляли 221, 4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн превысило ожидаемые показатели на соответствующий период. Отмечается, что 27,1 млрд грн из этой суммы поступило в августе.

Всего, по данным Минфина, в августе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118, 6 млрд грн, что позволило перевыполнить роспись по поступлениям на 2% или 2,4 млрд грн.

По платежам от ГНС поступления составили 79,4 млрд грн с перевыполнением росписи на 3,1% или 2,4 млрд грн. В частности, средств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора поступило на 11 млрд грн; налога на прибыль предприятий - 36,9 млрд грн, рентной платы за пользование недрами - 6,2 млрд грн; налога на добавленную стоимость - 15,3 млрд грн.

В пресс-службе добавили, что расходы за январь-август 2021 года по общему фонду государственного бюджета составили 717, 1 млрд грн, или 91,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялись в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.

В ведомстве также добавили, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года составили 302, 1 млрд грн или 72,4% от запланированных на этот период.

От размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в госбюджет было привлечено 240 млрд грн, в том числе 63,5 млрд грн - в иностранной валюте.

Кроме того, правительство осуществило выпуск ОВГЗ на 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации Экспортно-кредитного агентства.

Кроме того, добавили в ведомстве, из внешних источников было привлечено 60,2 млрд грн.

Отмечается, что платежи по погашению государственного долга за январь-август 2021 составили 283 млрд грн (99,5% к плану), платежи по обслуживанию - 87,1 млрд грн (91,2% к плану).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін
1 сентября, 2021 среда
Путин заявил, что на территории России могло бы жить полмиллиарда людей, "если бы не два распада в ХХ веке"
Ігор Харатін
31 августа, 2021 вторник
Он пришел ко мне в час ночи, - футболист срочно покинул сборную Украины ради трансфера в польский клуб
Максим Крипак
31 августа, 2021 вторник
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.91
    Покупка 26.91
    Продажа 27.15
  • EUR
    Покупка 31.72
    Продажа 32.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
2 сентября
11:14
ЧМ-2022: Степаненко не сыграл против Казахстана из-за сэндвичей
11:13
Россия напрямую угрожает семи членам-странам НАТО, - Резников
10:48
Превратили в неприкосновенного: Роналду избежал удаления за пощечину футболисту сборной Ирландии
10:45
Кулеба - Блинкен
Украина и США планируют принять Хартию стратегического партнерства
10:22
Усика и Уайлдера списали со счетов: Фьюри заявил о намерении драться с Джошуа в декабре
10:13
Нидерланды позволили донорство крови моногамным геям
09:46
Алексей Резников
Резников назвал переговоры в ТКГ "треком ни о чем"
09:44
ЧМ-2022: Мбаппе травмировался перед матчем против Украины
09:25
1 сентября почти 120 тыс. украинцев получили прививки от COVID-19
09:21
курс доллара
Официальный курс: цена доллара превысила 27 грн
09:11
В Германии стартовала забастовка железнодорожников
09:01
Паралимпиада-2020: Помазан и Загребельный принесли Украине еще два золота Игр в Токио
08:41
В первый день осени в Украине зафиксировали почти 2,5 тыс. случаев COVID-19
08:35
Роналду побил мировой бомбардирский рекорд
08:24
Байден Зеленский
Украина и США выступили против "Северного потока-2"
08:05
Навальный
"Фонд борьбы с коррупцией", который основал Навальный, прекратил существование
07:47
ООС
Оккупанты за прошедшие сутки ранили украинского военного, сегодня - еще одного
07:24
Байден Зеленский
США в этом году планируют выделить более $ 450 млн на реформы в Украине
07:00
ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после 4-го тура
2021, среда
1 сентября
23:51
Байден Зеленский
США предоставят Украине "Джавелин" и прочее летальное и нелетальное оборудование
23:41
Антуан Гризманн
Франция сенсационно сыграла вничью против Боснии в матче соперников Украины в отборе на ЧМ-2022
23:10
Александр Петраков
Назначили детского тренера, - в России раскритиковали результат сборной Украины в матче с Казахстаном
22:44
Павлюк: Похоже, что по меморандуму Энергоатома и Westinghouse реакторы Хмельницкой АЭС будут стоить по $5-6 млрд
22:38
Воины-зенитчики провели учения в районе ООС
В результате обстрелов на Донбассе украинский военный получил осколочное ранение
22:37
Мирон Маркевич
Их можно было победить даже без тренера, - Маркевич унизил Казахстан и раскритиковал Украину за ничью в отборе на ЧМ-2022
22:26
В Николаеве отменили выступление рэпера "Серёги"
21:49
Украина потеряла двух важных футболистов на матч с Францией в отборе на ЧМ-2022
21:18
Обновлено
В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена
В Белом доме закончилась встреча Зеленского и Байдена: президент Украины передал список 450 пленных Россией
21:09
Непобедимый супертяжеловес дал неутешительный для Усика прогноз на бой с Джошуа
21:01
Куба планирует с середины сентября начать COVID-вакцинацию детей
20:59
Мой гол никому не нужен, - Яремчук расстроен ничьей с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
20:50
В учебном заведении Киева произошел пожар
20:45
Элина Свитолина
Свитолина одержала победу во втором круге US Open
20:35
ООС
ТКГ провела внеочередное заседание в связис оккупационными обстрелами Авдеевки
20:17
Игорь Харатин
Польский топ-клуб объявил о трансфере футболиста сборной Украины
20:03
Филипп Киркоров
Суд окончательно запретил Киркорову въезд в Литву
19:53
Александр Петраков
Я ведь не могу выйти и забить вместо них - тренер сборной Петраков о неудачном матче с Казахстаном
19:41
В Николаеве мужчина устроил стрельбу на рынке и застрелил беспризорную собаку
19:37
SkyUp анонсировал рейсы "Киев-Лодзь" с 20 сентября
19:13
Похищали автомобили и продавали наркотики: в Польше разоблачили преступную группировку, в ее составе украинцы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV